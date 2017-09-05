ЧП в Ивантеевке: девятиклассник пронес оружие под плащом мимо охраны

Уголовное дело по факту ЧП в ивантеевской школе взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Жесткая правовая оценка будет дана действиям руководства школы в подмосковной Инватеевке, где подросток устроил стрельбу, сообщили ТАСС в СК РФ.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «В обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в школе, а также органов системы профилактики».
Ранее сообщалось, что девятиклассник пронес оружие в школу под плащом. С криком «Я хочу умереть!» школьник ворвался в класс во время урока, разбросал дымовые шашки, напал на учителя с кухонным топориком и начал стрелять из пневматического оружия. Подросток заранее планировал нападение: выкладывал на своей странице в соцсетях фотографии с оружием, ссылки на страницы для заказа топоров, а также в строке статуса написал «delete my life» с датой 5 сентября.
После ЧП руководство школы расторгла контракт с охранной компанией, соообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксению Мишонову.
Раненая учительница находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Также пострадали несколько учеников: испуганные подростки во время стрельбы стали выпрыгивать из окон со второго этажа. Госпитализированы четыре человека. Все они, включая учителя, находятся в состоянии средней тяжести.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «В обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в школе, а также органов системы профилактики».
Ранее сообщалось, что девятиклассник пронес оружие в школу под плащом. С криком «Я хочу умереть!» школьник ворвался в класс во время урока, разбросал дымовые шашки, напал на учителя с кухонным топориком и начал стрелять из пневматического оружия. Подросток заранее планировал нападение: выкладывал на своей странице в соцсетях фотографии с оружием, ссылки на страницы для заказа топоров, а также в строке статуса написал «delete my life» с датой 5 сентября.
После ЧП руководство школы расторгла контракт с охранной компанией, соообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксению Мишонову.
Раненая учительница находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Также пострадали несколько учеников: испуганные подростки во время стрельбы стали выпрыгивать из окон со второго этажа. Госпитализированы четыре человека. Все они, включая учителя, находятся в состоянии средней тяжести.
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