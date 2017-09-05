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  • 05.09, 15:25
    На берегу Финского залива возводят самый высокий небоскреб Европы. небоскребы, Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа берегу Финского залива возводят самый высокий небоскреб Европы

    На берегу Финского залива возводят самый высокий небоскреб Европы

    1 комментарий
    На берегу Финского залива возводят самый высокий небоскреб Европы

    На берегу Финского залива возводят самый высокий небоскреб Европы

    На берегу Финского залива возводят самый высокий небоскреб Европы

      Грандиозная стройка идет в Санкт-Петербурге. В Приморском районе Северной столицы растет новая достопримечательность — небоскреб «Лахта Центра». По задумке, 400-метровая башня сформирует уникальный архитектурный облик города и придаст ему футуристичные черты.

      После завершения строительства «Лахта Центр» станет самым высоким в Европе. Корреспондент НТВ Илья Федосов впечатлился.

      Скоростной лифт пока ходит только до 52-го этажа, дальше — на строительном подъемнике. Как в любой башне сначала немного волнительно, затем страшно, а потом захватывает дух. Башня «Лахта Центра» последние два года росла по этажу в неделю, и вот уже монтируют опоры шпиля. Строить самое высокое здание в Европе сначала было немного волнительно, затем даже чуть страшно, а теперь захватывает дух от самого процесса стройки.

      Александр Бобков, исполнительный директор МФК «Лахта Центр»: «Мы начинали бороться с питерскими грунтами и геологией, с болотами, потом мы начали бороться с водой. Вы видите: значительная часть комплекса находится ниже уровня залива, дальше мы боролись с гравитацией — по мере того, как поднимались вверх. Ну и последние несколько лет мы боремся с бесконечными природными бедствиями в виде штормовых предупреждений».

      Кому в ветреный день доводилось мыть окна на верхних этажах новостроек, тот поймет. А здесь не мыть — монтировать огромные стекла приходится. И парусность у них солидная.

      Уже завершается заливка бетонного ядра здания на 86-м этаже, где расположится общедоступная обзорная площадка небоскреба. С этой точки кроме птиц на Петербург еще не смотрел никто. Вид потрясающий. Кстати, о птицах: в свете последних трендов здание получилось не только пернатоустойчивым во всех смыслах, но и пернатосберегающим. Ни одна птица за все время строительства здесь не погибла. Но, несмотря на всю экологичность проекта, задуман он прежде всего для людей.

      Елена Илюхина, генеральный директор МФК «Лахта Центр»: «В этом здании будет находиться одновременно 8 тысяч человек. Это я не говорю о туристах. Представляете, какая это доля людей, которые приходят сюда и начинают находить каждый что-то свое».

      Амфитеатр и гладь залива — как сцена. Галереи атриума в качестве выставочного зала и площадь перед фасадом — как открытый кинотеатр. Совершенно новая среда, которая должна установить новые стандарты качества жизни и стать частью футуристического городского фасада. Пока же этот объект задает новые стандарты в строительстве. Подробнее — в репортаже НТВ.

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