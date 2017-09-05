На берегу Финского залива возводят самый высокий небоскреб Европы

Грандиозная стройка идет в Санкт-Петербурге . В Приморском районе Северной столицы растет новая достопримечательность — небоскреб «Лахта Центра». По задумке, 400-метровая башня сформирует уникальный архитектурный облик города и придаст ему футуристичные черты.

После завершения строительства «Лахта Центр» станет самым высоким в Европе. Корреспондент НТВ Илья Федосов впечатлился.



Скоростной лифт пока ходит только до 52-го этажа, дальше — на строительном подъемнике. Как в любой башне сначала немного волнительно, затем страшно, а потом захватывает дух. Башня «Лахта Центра» последние два года росла по этажу в неделю, и вот уже монтируют опоры шпиля. Строить самое высокое здание в Европе сначала было немного волнительно, затем даже чуть страшно, а теперь захватывает дух от самого процесса стройки.



Александр Бобков, исполнительный директор МФК «Лахта Центр»: «Мы начинали бороться с питерскими грунтами и геологией, с болотами, потом мы начали бороться с водой. Вы видите: значительная часть комплекса находится ниже уровня залива, дальше мы боролись с гравитацией — по мере того, как поднимались вверх. Ну и последние несколько лет мы боремся с бесконечными природными бедствиями в виде штормовых предупреждений».



Кому в ветреный день доводилось мыть окна на верхних этажах новостроек, тот поймет. А здесь не мыть — монтировать огромные стекла приходится. И парусность у них солидная.



Уже завершается заливка бетонного ядра здания на 86-м этаже, где расположится общедоступная обзорная площадка небоскреба. С этой точки кроме птиц на Петербург еще не смотрел никто. Вид потрясающий. Кстати, о птицах: в свете последних трендов здание получилось не только пернатоустойчивым во всех смыслах, но и пернатосберегающим. Ни одна птица за все время строительства здесь не погибла. Но, несмотря на всю экологичность проекта, задуман он прежде всего для людей.



Елена Илюхина, генеральный директор МФК «Лахта Центр»: «В этом здании будет находиться одновременно 8 тысяч человек. Это я не говорю о туристах. Представляете, какая это доля людей, которые приходят сюда и начинают находить каждый что-то свое».



Амфитеатр и гладь залива — как сцена. Галереи атриума в качестве выставочного зала и площадь перед фасадом — как открытый кинотеатр. Совершенно новая среда, которая должна установить новые стандарты качества жизни и стать частью футуристического городского фасада. Пока же этот объект задает новые стандарты в строительстве. Подробнее — в репортаже НТВ.