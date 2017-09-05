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  • 05.09, 15:25
    Патриарх Кирилл напомнил об общей системе ценностей с кабардино-балкарцами. Кабардино-Балкария, памятники, патриарх, православие, РПЦ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл напомнил об общей системе ценностей с кабардино-балкарцами

    Патриарх Кирилл напомнил об общей системе ценностей с кабардино-балкарцами

    1 комментарий
    Патриарх Кирилл напомнил об общей системе ценностей с <nobr>кабардино-балкарцами</nobr>

    Патриарх Кирилл напомнил об общей системе ценностей с кабардино-балкарцами

    Патриарх Кирилл напомнил об общей системе ценностей с <nobr>кабардино-балкарцами</nobr>

      В Новоспасском монастыре Москвы сегодня торжественно открыли памятную доску, посвященную 460-летию вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.

      В церемонии открытия приняли участие Патриарх Кирилл и глава республики.

      Перед богослужением предстоятель РПЦ отметил, что большинство кабардино-балкарцев являются мусульманами, что не мешает разделять с христианами общую систему ценностей. Патриарх также призвал укреплять и ценить дружбу, которая насчитывает более четырех столетий.

      Патриарх Кирилл: «И сегодня, несмотря на существующие проблемы, трудности, опасности, которые подстерегают нас, особенно со стороны международного терроризма, эти народы сохраняют покой на южных границах нашего Отечества. У этой многовековой совместной жизни общий фундамент. И хотя большинство кабардино-балкарцев являются мусульманами, а русские православными, мы разделяем общую систему ценностей, касающихся человеческой личности, нравственных принципов и понятий, и это сближает наши народы так, как ничто другое».

      Место для установки памятной доски выбрано было не случайно. Именно в храме Новоспасского монастыря захоронены знаменитые потомки адыгов, прибывших на службу к Ивану Грозному.

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