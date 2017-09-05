Патриарх Кирилл напомнил об общей системе ценностей с кабардино-балкарцами

В Новоспасском монастыре Москвы сегодня торжественно открыли памятную доску, посвященную 460-летию вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.

В церемонии открытия приняли участие Патриарх Кирилл и глава республики.



Перед богослужением предстоятель РПЦ отметил, что большинство кабардино-балкарцев являются мусульманами, что не мешает разделять с христианами общую систему ценностей. Патриарх также призвал укреплять и ценить дружбу, которая насчитывает более четырех столетий.



Патриарх Кирилл: «И сегодня, несмотря на существующие проблемы, трудности, опасности, которые подстерегают нас, особенно со стороны международного терроризма, эти народы сохраняют покой на южных границах нашего Отечества. У этой многовековой совместной жизни общий фундамент. И хотя большинство кабардино-балкарцев являются мусульманами, а русские православными, мы разделяем общую систему ценностей, касающихся человеческой личности, нравственных принципов и понятий, и это сближает наши народы так, как ничто другое».



Место для установки памятной доски выбрано было не случайно. Именно в храме Новоспасского монастыря захоронены знаменитые потомки адыгов, прибывших на службу к Ивану Грозному.