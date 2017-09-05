ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 13:55

    Очевидцы: ивантеевский стрелок ворвался в класс с криком «Я хочу умереть!»

    1 комментарий
    Очевидцы: ивантеевский стрелок ворвался в класс с криком «Я хочу умереть!»

    Очевидцы: ивантеевский стрелок ворвался в класс с криком «Я хочу умереть!»

    Очевидцы: ивантеевский стрелок ворвался в класс с криком «Я хочу умереть!»

    Один из учеников школы в подмосковной Ивантеевке, где другой ученик устроил стрельбу из пневматического оружия, рассказал НТВ о сегодняшних событиях.

    Очевидец: «К нам в класс забежала учительница, сказала: выходите быстро из школы. Мы собрали вещи. Приехала скорая, пожарка, полиция. Позже его вывели двое полицейских».

    По словам подростка, нападавший обычно ходил в школу в камуфляже и берцах.

    По свидетельству некоторых учеников, устроивший стрельбу зашел в класс с криком «Я хочу умереть!». По одним данным, он ударил учительницу молотком, женщина находится в реанимации. Испугавшиеся школьники пытались выбраться из окна второго этажа, в результате трое из них получили травмы. По другим данным, подросток произвел один или несколько выстрелов из пневматического ружья, и учительница была ранена из ружья.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

    Новости по теме

    ЧП в школе в Ивантеевке

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru