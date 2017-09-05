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  • 05.09, 12:25

    Источник: Евросоюз на полгода продлит антироссийские санкции

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    Источник: Евросоюз на полгода продлит антироссийские санкции

    Источник: Евросоюз на полгода продлит антироссийские санкции

    Евросоюз в ближайшее время продлит на полгода действие антироссийских санкций, сообщают СМИ.

    Ожидается, что решение о продлении санкций постоянные представители стран — членов ЕС примут на ближайшем заседании, которое пройдет в среду. Затем это решение должен будет одобрить Совет ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

    Речь идет о продлении на следующие шесть месяцев действия черного списка. Всего в нем состоят 40 компаний и 153 человека. Им запрещен въезд в Евросоюз, их активы в европейских банках должны быть заморожены.

    В последний раз Евросоюз продлевал действие черного списка в отношении России в марте (до 15 сентября 2017 года).

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