Источник: Евросоюз на полгода продлит антироссийские санкции

Евросоюз в ближайшее время продлит на полгода действие антироссийских санкций, сообщают СМИ.
Ожидается, что решение о продлении санкций постоянные представители стран — членов ЕС примут на ближайшем заседании, которое пройдет в среду. Затем это решение должен будет одобрить Совет ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
Речь идет о продлении на следующие шесть месяцев действия черного списка. Всего в нем состоят 40 компаний и 153 человека. Им запрещен въезд в Евросоюз, их активы в европейских банках должны быть заморожены.
В последний раз Евросоюз продлевал действие черного списка в отношении России в марте (до 15 сентября 2017 года).
Речь идет о продлении на следующие шесть месяцев действия черного списка. Всего в нем состоят 40 компаний и 153 человека. Им запрещен въезд в Евросоюз, их активы в европейских банках должны быть заморожены.
В последний раз Евросоюз продлевал действие черного списка в отношении России в марте (до 15 сентября 2017 года).
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