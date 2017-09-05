Валерия и ее падчерица встретятся в программе «Секрет на миллион»

9 сентября на НТВ в программе «Секрет на миллион» продолжение выпуска с Валерией. Вторая часть откровенного разговора Леры Кудрявцевой с певицей откроет немало тайн о личной жизни Валерии и о семейных драмах, которые она скрывала долгие годы.
В студию придет третий муж певицы и ее продюсер — Иосиф Пригожин. Валерия расскажет, смог ли Иосиф стать отцом для ее детей и почему у них нет совместного ребенка. Звездная пара впервые расскажет всю правду о скандале с детьми Пригожина от предыдущего брака. Дочь Иосифа — Даная Пригожина тоже появится в студии и признается, почему долгое время не ничего не хотела слышать о своем знаменитом папе и его супруге.
Валерия поделится и еще одной семейной неурядицей. Брат Пригожина, прикрываясь звездной фамилией, погряз в больших долгах, за которые Валерия с Иосифом расплачиваются и по сей день.
Все подробности откровенной беседы в программе «Секрет на миллион» зрители увидят совсем скоро — в субботу, 9 сентября, в 17:00 на телеканале НТВ.
Первая часть выпуска программы «Секрет на миллион» в Валерией доступна на сайте.
Валерия поделится и еще одной семейной неурядицей. Брат Пригожина, прикрываясь звездной фамилией, погряз в больших долгах, за которые Валерия с Иосифом расплачиваются и по сей день.
Все подробности откровенной беседы в программе «Секрет на миллион» зрители увидят совсем скоро — в субботу, 9 сентября, в 17:00 на телеканале НТВ.
Первая часть выпуска программы «Секрет на миллион» в Валерией доступна на сайте.
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