«Ростех» начал раздавать школьникам электронные учебники

«Ростех» приступил к массовому тестированию электронного учебника. Первыми гаждеты получат школьники Свердловской области.
Пилотный проект по оснащению школ двухэкранными планшетами российской разработки стартовал 1 сентября в четырех муниципалитетах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Как рассказал РБК гендиректор Национального центра электронного образования Константин Козлов, тестирование охватит 350 классов-участников, в которых обучаются около десяти тысяч школьников, и свыше 700 учителей.
Константин Козлов: «Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах. То есть соблюдены все нормы СанПиН, дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы. Оба экрана сенсорные, на них можно писать».
Планируется, что в будущем такие планшеты заменят все учебные пособия школьников, в том числе тетради и книги.
В 2015 году глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил электронный учебник президенту России Владимиру Путину. Чемезов отметил, что планшет создан на базе российской разработки YotaPad.
Как рассказал РБК гендиректор Национального центра электронного образования Константин Козлов, тестирование охватит 350 классов-участников, в которых обучаются около десяти тысяч школьников, и свыше 700 учителей.
Константин Козлов: «Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах. То есть соблюдены все нормы СанПиН, дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы. Оба экрана сенсорные, на них можно писать».
Планируется, что в будущем такие планшеты заменят все учебные пособия школьников, в том числе тетради и книги.
В 2015 году глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил электронный учебник президенту России Владимиру Путину. Чемезов отметил, что планшет создан на базе российской разработки YotaPad.
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