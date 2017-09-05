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  • 05.09, 12:25

    «Ростех» начал раздавать школьникам электронные учебники

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    «Ростех» начал раздавать школьникам электронные учебники

    «Ростех» начал раздавать школьникам электронные учебники

    «Ростех» начал раздавать школьникам электронные учебники

    «Ростех» приступил к массовому тестированию электронного учебника. Первыми гаждеты получат школьники Свердловской области.

    Пилотный проект по оснащению школ двухэкранными планшетами российской разработки стартовал 1 сентября в четырех муниципалитетах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

    Как рассказал РБК гендиректор Национального центра электронного образования Константин Козлов, тестирование охватит 350 классов-участников, в которых обучаются около десяти тысяч школьников, и свыше 700 учителей.

    Константин Козлов: «Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах. То есть соблюдены все нормы СанПиН, дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы. Оба экрана сенсорные, на них можно писать».

    Планируется, что в будущем такие планшеты заменят все учебные пособия школьников, в том числе тетради и книги.

    В 2015 году глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил электронный учебник президенту России Владимиру Путину. Чемезов отметил, что планшет создан на базе российской разработки YotaPad.

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