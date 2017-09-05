Обрушение крана в Химках: число жертв увеличилось

Два человека погибли в результате ЧП на стройке в подмосковных Химках.
Еще двое получили ранения и травмы.
Об увеличении числа погибших сообщили в управлении МЧС по Московской области, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что жертвой происшествия стал один человек.
Напомним, сегодня утром в подмосковных Химках рухнул башенный кран. ЧП произошло на стройке недалеко от торгового центра «Мега».
Об увеличении числа погибших сообщили в управлении МЧС по Московской области, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что жертвой происшествия стал один человек.
Напомним, сегодня утром в подмосковных Химках рухнул башенный кран. ЧП произошло на стройке недалеко от торгового центра «Мега».
Комментарии