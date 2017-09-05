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  • 05.09, 12:25
    Обрушение крана в Химках: число жертв увеличилось. Московская область, Химки, кран, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбрушение крана в Химках: число жертв увеличилось

    Обрушение крана в Химках: число жертв увеличилось

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    Обрушение крана в Химках: число жертв увеличилось

    Обрушение крана в Химках: число жертв увеличилось

    Обрушение крана в Химках: число жертв увеличилось

      Два человека погибли в результате ЧП на стройке в подмосковных Химках.

      Еще двое получили ранения и травмы.

      Об увеличении числа погибших сообщили в управлении МЧС по Московской области, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что жертвой происшествия стал один человек.

      Напомним, сегодня утром в подмосковных Химках рухнул башенный кран. ЧП произошло на стройке недалеко от торгового центра «Мега».

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