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  • 05.09, 12:25

    Жертвами ДТП с лосем в Красноярском крае стали три человека

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    Жертвами ДТП с лосем в Красноярском крае стали три человека

    Жертвами ДТП с лосем в Красноярском крае стали три человека

    Жертвами ДТП с лосем в Красноярском крае стали три человека

    Три человека погибли и двое получили травмы в автокатастрофе на востоке Красноярского края.

    ДТП произошло на трассе Р- 255 «Сибирь». Автомобиль ВАЗ-2114, ехавший в сторону Красноярска, столкнулся с лосем, который выбежал на дорогу. После этого легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулся с Hino.

    В результате погибли водитель и двое пассажиров отечественной машины, в том числе четырехлетний ребенок. По данным правоохранителей, погибший малыш в момент трагедии находился на руках у матери.

    Еще два человека, ехавших в ВАЗ-2114, получили травмы и были доставлены в больницу, передает РИА Новости.
    Жертвами ДТП с лосем в Красноярском крае стали три человека. ДТП, Красноярский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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