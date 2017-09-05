Жертвами ДТП с лосем в Красноярском крае стали три человека

Три человека погибли и двое получили травмы в автокатастрофе на востоке Красноярского края.
ДТП произошло на трассе Р- 255 «Сибирь». Автомобиль ВАЗ-2114, ехавший в сторону Красноярска, столкнулся с лосем, который выбежал на дорогу. После этого легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулся с Hino.
В результате погибли водитель и двое пассажиров отечественной машины, в том числе четырехлетний ребенок. По данным правоохранителей, погибший малыш в момент трагедии находился на руках у матери.
Еще два человека, ехавших в ВАЗ-2114, получили травмы и были доставлены в больницу, передает РИА Новости.
В результате погибли водитель и двое пассажиров отечественной машины, в том числе четырехлетний ребенок. По данным правоохранителей, погибший малыш в момент трагедии находился на руках у матери.
Еще два человека, ехавших в ВАЗ-2114, получили травмы и были доставлены в больницу, передает РИА Новости.
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