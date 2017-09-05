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  • 05.09, 12:25

    В центре Москвы открыли специальные парковки для электромобилей

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    В центре Москвы открыли специальные парковки для электромобилей

    В центре Москвы открыли специальные парковки для электромобилей

    В центре Москвы открыли специальные парковки для электромобилей

    На семи улицах в центре столицы появились бесплатные парковки для электромобилей.

    В Центральном округе Москвы открыли семь парковок, предназначенных только для электромобилей. Специальными дорожными знаками отмечены парковочные места на улице Бахрушина и Большой Бронной, на Красной Пресне, Остоженке и Малой Дмитровке, а также в Глинищевском и Большом Николоворобинском переулках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

    Парковки для электромобилей будут бесплатными. Владельцы электрокаров могут бесплатно оставлять свои транспортные средства на обычных парковках в любой части города, но специальных парковочных мест до сих пор в Москве не было.

    В настоящее время в столице есть около 80 точек, где электромобиль можно зарядить. Как сообщил глава Департамента транспорта Максим Ликсутов, в ближайшие полтора года в городе планируется установить еще 157 зарядных станций. К ним также будут разработаны технические требования.

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