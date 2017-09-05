В московской гостинице умерла больная лейкемией женщина

Тело больной лейкемией (рак крови) москвички обнаружено в номере гостиницы на улице Тверская.
Тело 30-летней жительницы Москвы обнаружили в номере отеля «Интерконтиненталь» в Москве. Правоохранители выяснили, что женщина болела лейкемией и сняла номер в отеле на сутки, сообщает агентство «Москва».
Источник в правоохранительных органах: «Прибывшие оперативники обнаружили в номере гостиницы, на кровати, тело 30-летней жительницы столицы».
При внешнем осмотре следов насильственной смерти на теле женщины не выявили. По предварительным данным, москвичка умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Причины смерти устанавливаются.
Источник в правоохранительных органах: «Прибывшие оперативники обнаружили в номере гостиницы, на кровати, тело 30-летней жительницы столицы».
При внешнем осмотре следов насильственной смерти на теле женщины не выявили. По предварительным данным, москвичка умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Причины смерти устанавливаются.
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