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  • 05.09, 12:25

    В московской гостинице умерла больная лейкемией женщина

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    В московской гостинице умерла больная лейкемией женщина

    В московской гостинице умерла больная лейкемией женщина

    Тело больной лейкемией (рак крови) москвички обнаружено в номере гостиницы на улице Тверская.

    Тело 30-летней жительницы Москвы обнаружили в номере отеля «Интерконтиненталь» в Москве. Правоохранители выяснили, что женщина болела лейкемией и сняла номер в отеле на сутки, сообщает агентство «Москва».

    Источник в правоохранительных органах: «Прибывшие оперативники обнаружили в номере гостиницы, на кровати, тело 30-летней жительницы столицы».

    При внешнем осмотре следов насильственной смерти на теле женщины не выявили. По предварительным данным, москвичка умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Причины смерти устанавливаются.

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