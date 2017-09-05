Омские зэки изваяли трехметрового атлета во славу ЗОЖ: фото

В омской колонии установили трехметровую гипсовую скульптуру, созданную осужденными.
Статуя древнегреческого атлета появилась у входа в лечебно-исправительное учреждение №10.
Как отметили в управлении ФСИН по Омской области, главной целью проекта стала пропаганда спорта и здорового образа жизни. Ожидается, что статуя атлета поспособствует росту числа осужденных, желающих заниматься спортом.
Статуя дискобола была изготовлена заключенными, состоящими в физкультурно-спортивном кружке и кружке изобразительного творчества.
Как отметили в управлении ФСИН по Омской области, главной целью проекта стала пропаганда спорта и здорового образа жизни. Ожидается, что статуя атлета поспособствует росту числа осужденных, желающих заниматься спортом.
Статуя дискобола была изготовлена заключенными, состоящими в физкультурно-спортивном кружке и кружке изобразительного творчества.
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