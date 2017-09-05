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  • 05.09, 12:25
    Социологи: считающих себя бедными россиян стало меньше. социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоциологи: считающих себя бедными россиян стало меньше

    Социологи: считающих себя бедными россиян стало меньше

    5 комментариев
    Социологи: считающих себя бедными россиян стало меньше

    Социологи: считающих себя бедными россиян стало меньше

    Социологи: считающих себя бедными россиян стало меньше

      Число жителей России, которые считают себя бедными, сократилось во втором квартале 2017 года.

      Мониторинг провели специлисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, результаты публикует газета «Известия».

      «Плохим или очень плохим» свое материальное положение назвали 29% опрошенных. В прошлом и позапрошлом годах таких было 33%.

      Отмечается, что в докризисном 2014-м цифры были лучше нынешних. Эксперты объясняют: в сложные экономические времена к бедным стала относить себя часть среднего класса.

      Вместе с тем, по данным Росстата, по итогам I квартала этого года с доходами ниже прожиточного минимума живут 15% населения.

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