Социологи: считающих себя бедными россиян стало меньше

Число жителей России, которые считают себя бедными, сократилось во втором квартале 2017 года.
Мониторинг провели специлисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, результаты публикует газета «Известия».
«Плохим или очень плохим» свое материальное положение назвали 29% опрошенных. В прошлом и позапрошлом годах таких было 33%.
Отмечается, что в докризисном 2014-м цифры были лучше нынешних. Эксперты объясняют: в сложные экономические времена к бедным стала относить себя часть среднего класса.
Вместе с тем, по данным Росстата, по итогам I квартала этого года с доходами ниже прожиточного минимума живут 15% населения.
«Плохим или очень плохим» свое материальное положение назвали 29% опрошенных. В прошлом и позапрошлом годах таких было 33%.
Отмечается, что в докризисном 2014-м цифры были лучше нынешних. Эксперты объясняют: в сложные экономические времена к бедным стала относить себя часть среднего класса.
Вместе с тем, по данным Росстата, по итогам I квартала этого года с доходами ниже прожиточного минимума живут 15% населения.
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