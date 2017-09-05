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  • 05.09, 12:25
    В Уфе коммунальщики всю ночь боролись с потопом после аномальных ливней. Уфа, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Уфе коммунальщики всю ночь боролись с потопом после аномальных ливней

    В Уфе коммунальщики всю ночь боролись с потопом после аномальных ливней

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    В Уфе коммунальщики всю ночь боролись с потопом после аномальных ливней

    В Уфе коммунальщики всю ночь боролись с потопом после аномальных ливней

    В Уфе коммунальщики всю ночь боролись с потопом после аномальных ливней

      Коммунальщики Уфы всю ночь устраняли последствия мощнейшего ливня, который обрушился на город накануне.

      На улицах города последствия аномальных ливней устраняли 1500 работников коммунальных служб и более 300 единиц спецтехники. Основные силы специалистов были брошены на очистку дорог.

      смотретьВ Уфе из-за сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания
      В Уфе из-за сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания
      В понедельник днем на столицу Башкортостана выпало две месячные нормы осадков. Вода залила цокольные этажи торговых центров, жилые дома и административные здания. Стихия нарушила движение транспорта. На железно-дорожной станции затопило 15 километров путей.

      По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе будет пасмурно, но сухо.

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