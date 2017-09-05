В Уфе коммунальщики всю ночь боролись с потопом после аномальных ливней

Коммунальщики Уфы всю ночь устраняли последствия мощнейшего ливня, который обрушился на город накануне.
На улицах города последствия аномальных ливней устраняли 1500 работников коммунальных служб и более 300 единиц спецтехники. Основные силы специалистов были брошены на очистку дорог.
В понедельник днем на столицу Башкортостана выпало две месячные нормы осадков. Вода залила цокольные этажи торговых центров, жилые дома и административные здания. Стихия нарушила движение транспорта. На железно-дорожной станции затопило 15 километров путей.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе будет пасмурно, но сухо.
В понедельник днем на столицу Башкортостана выпало две месячные нормы осадков. Вода залила цокольные этажи торговых центров, жилые дома и административные здания. Стихия нарушила движение транспорта. На железно-дорожной станции затопило 15 километров путей.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе будет пасмурно, но сухо.
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