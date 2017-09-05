«Сбербанк» будет выдавать россиянам паспорта и водительские права

«Сбербанк» в 2019 году запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделениях.
Сотрудники отделений «Сбербанка» смогут регистрировать квартиры, выдавать паспорта и водительские права — то есть предоставлять государственные и муниципальные услуги. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил вице-президент «Сбербанка» Андрей Шаров.
Андрей Шаров, вице-президент «Сбербанка»: «Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность».
Тестировать проект будут в течение целого года, так как это новая модель обслуживания для банка, сообщил Шаров. Запуск же, предположительно, произойдет в 2019-м, передает ТАСС.
Андрей Шаров, вице-президент «Сбербанка»: «Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность».
Тестировать проект будут в течение целого года, так как это новая модель обслуживания для банка, сообщил Шаров. Запуск же, предположительно, произойдет в 2019-м, передает ТАСС.
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