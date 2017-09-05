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  • 05.09, 10:54

    У властей Приморья есть план на случай атаки со стороны КНДР

    1 комментарий
    У властей Приморья есть план на случай атаки со стороны КНДР

    У властей Приморья есть план на случай атаки со стороны КНДР

    У властей Приморья есть план на случай атаки со стороны КНДР
  • Фото: ТАСС

    • Губернатор Приморья Владимир Миклушевский призвал не сеять панику в регионе, говоря о возможном обострении конфликтной ситуации на Корейской полуострове.

    Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что у властей есть план по обеспечению безопасности населения в случае угрозы со стороны КНДР, сообщает РИА Новости.

    Владимир Миклушевский, губернатор Приморья: «Могу всех успокоить. Планы существуют, они носят закрытый характер. Поэтому здесь о них говорить не буду. Они носят общий характер — от всех угроз, не только со стороны потенциальных. Специально говорю: потенциальных. Не надо, на мой, взгляд, сейчас кого-то пугать».

    смотретьСеверная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    На днях жители Приморья ощутили подземные толчки силой до двух баллов. В тот же день Северная Корея заявила о подрыве водородной бомбы. Однако, по неофициальным данным, Пхеньян провел очередное ядерное испытание. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Евросоюз пригрозил расширить санкции против Пхеньяна. Президент США не исключил применения военных мер. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином также решительно осудил действия властей КНДР.

    Приморский край — единственный российский регион, который непосредственно граничит с КНДР.

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