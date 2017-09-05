Мэр сахалинского Корсакова заключен под стражу на два месяца

Мэр Корсаковского городского округа Сахалинской области Александр Рудаков заключен под стражу. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Рудаков помещен в СИЗО сроком на два месяца.
Источник: «Суд принял решение поместить чиновника в СИЗО на два месяца».
Ранее сообщалось, что в воскресенье Рудаков был задержан сотрудниками ФСБ на улице в Корсакове. По версии следствия, чиновник получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 500 тысяч рублей — часть семимиллионной взятки за общее покровительство при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров с администрацией округа.
Источник: «Суд принял решение поместить чиновника в СИЗО на два месяца».
Ранее сообщалось, что в воскресенье Рудаков был задержан сотрудниками ФСБ на улице в Корсакове. По версии следствия, чиновник получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 500 тысяч рублей — часть семимиллионной взятки за общее покровительство при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров с администрацией округа.
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