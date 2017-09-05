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  • 05.09, 09:24

    Мэр сахалинского Корсакова заключен под стражу на два месяца

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    Мэр сахалинского Корсакова заключен под стражу на два месяца

    Мэр сахалинского Корсакова заключен под стражу на два месяца

    Мэр сахалинского Корсакова заключен под стражу на два месяца

    Мэр Корсаковского городского округа Сахалинской области Александр Рудаков заключен под стражу. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Рудаков помещен в СИЗО сроком на два месяца.

    Источник: «Суд принял решение поместить чиновника в СИЗО на два месяца».

    Ранее сообщалось, что в воскресенье Рудаков был задержан сотрудниками ФСБ на улице в Корсакове. По версии следствия, чиновник получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 500 тысяч рублей — часть семимиллионной взятки за общее покровительство при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров с администрацией округа.

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