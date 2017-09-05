В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России

По итогам 2017 года инфляция в России может составить менее 3,5% при сохранении текущего обменного курса рубля.
Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Максим Орешкин: «Инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Когда мы представляли прогноз на этой неделе, я говорил, что инфляция может быть по году около 3,5–3,7%. При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже».
Орешкин подчеркнул, что эти цифры ниже официального прогноза Минэкономразвития, согласно которому по итогам года инфляция составит 3,8%.
В августе, по словам Орешкина, инфляция в России может составить около 3,4%, однако ожидать в сентябре дефляции вряд ли придется.
Ранее замедление инфляции и снижение цен зафиксировал Росстат. По данным ведомства, годовая инфляция в июле замедлилась до 3,9% с 4,4% в июне, а цены за прошедшую неделю снизились на 0,2%, что стало рекордом для последних 14 лет.
Максим Орешкин: «Инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Когда мы представляли прогноз на этой неделе, я говорил, что инфляция может быть по году около 3,5–3,7%. При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже».
Орешкин подчеркнул, что эти цифры ниже официального прогноза Минэкономразвития, согласно которому по итогам года инфляция составит 3,8%.
В августе, по словам Орешкина, инфляция в России может составить около 3,4%, однако ожидать в сентябре дефляции вряд ли придется.
Ранее замедление инфляции и снижение цен зафиксировал Росстат. По данным ведомства, годовая инфляция в июле замедлилась до 3,9% с 4,4% в июне, а цены за прошедшую неделю снизились на 0,2%, что стало рекордом для последних 14 лет.
Комментарии