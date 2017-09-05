Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 09:24

    В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России

    комментировать

    В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России

    В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России

    По итогам 2017 года инфляция в России может составить менее 3,5% при сохранении текущего обменного курса рубля.

    Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

    Максим Орешкин: «Инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Когда мы представляли прогноз на этой неделе, я говорил, что инфляция может быть по году около 3,5–3,7%. При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже».

    Орешкин подчеркнул, что эти цифры ниже официального прогноза Минэкономразвития, согласно которому по итогам года инфляция составит 3,8%.

    В августе, по словам Орешкина, инфляция в России может составить около 3,4%, однако ожидать в сентябре дефляции вряд ли придется.

    Ранее замедление инфляции и снижение цен зафиксировал Росстат. По данным ведомства, годовая инфляция в июле замедлилась до 3,9% с 4,4% в июне, а цены за прошедшую неделю снизились на 0,2%, что стало рекордом для последних 14 лет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru