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  • 05.09, 09:24

    Госдеп выразил желание возобновить сотрудничество с Москвой

    2 комментария

    Госдеп выразил желание возобновить сотрудничество с Москвой

    Госдеп выразил желание возобновить сотрудничество с Москвой

    Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала печальным решение Москвы сократить американскую дипмиссию в России.

    Об этом Нойерт заявила в интервью телеканалу Fox News. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско уравняло число дипломатических объектов двух стран, и добавила, что США не собираются высылать российских дипломатов после закрытия диппредставительства.

    Кроме того, по словам Нойерт, США, несмотря ни на что, надеются вернуться к сотрудничеству с Россией по общим вопросам.

    Хизер Нойерт: «Мы надеемся, что сможем вернуться к ситуации, когда нам удастся работать с Россией над общими вопросами».

    Ранее власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.

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