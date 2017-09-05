Госдеп выразил желание возобновить сотрудничество с Москвой

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала печальным решение Москвы сократить американскую дипмиссию в России.
Об этом Нойерт заявила в интервью телеканалу Fox News. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско уравняло число дипломатических объектов двух стран, и добавила, что США не собираются высылать российских дипломатов после закрытия диппредставительства.
Кроме того, по словам Нойерт, США, несмотря ни на что, надеются вернуться к сотрудничеству с Россией по общим вопросам.
Хизер Нойерт: «Мы надеемся, что сможем вернуться к ситуации, когда нам удастся работать с Россией над общими вопросами».
Ранее власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.
Кроме того, по словам Нойерт, США, несмотря ни на что, надеются вернуться к сотрудничеству с Россией по общим вопросам.
Хизер Нойерт: «Мы надеемся, что сможем вернуться к ситуации, когда нам удастся работать с Россией над общими вопросами».
Ранее власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.
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