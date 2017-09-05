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  • 05.09, 09:23

    На московские маршруты вышли более 80 трамваев нового поколения

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    На московские маршруты вышли более 80 трамваев нового поколения

    На московские маршруты вышли более 80 трамваев нового поколения

    На московские маршруты вышли более 80 трамваев нового поколения

    Более 80 трамваев нового поколения «Витязь-М» запустили на городских маршрутах в Москве.

    Как рассказал РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новые трамваи вышли на маршруты северо-восточного и восточного округов столицы.

    Максим Лискутов: «Мосгортранс получил более 80 трамваев нового поколения „Витязь-М“. В настоящее время они находятся на территории трамвайного депо имени Н. Э. Баумана и обслуживают шесть маршрутов, проходящие на северо-востоке и востоке Москвы».

    Лискутов добавил, что к 2019 году число новых трамваев увеличится до 300 единиц.

    Вагоны трамваев «Витязь-М» вмещают до 260 пассажиров. В салоне 60 сидячих мест и шесть дверей, благодаря чему посадка и выход проходят быстрее. Кроме того, вагоны оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и спутниковой навигацией.

    Первые «Витязи» появились на московских улицах в марте 2017 года. С момента запуска они перевезли более семи миллионов пассажиров.

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