На московские маршруты вышли более 80 трамваев нового поколения

Более 80 трамваев нового поколения
«Витязь-М» запустили на городских маршрутах в Москве.
Как рассказал РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новые трамваи вышли на маршруты северо-восточного и восточного округов столицы.
Максим Лискутов: «Мосгортранс получил более 80 трамваев нового поколения „Витязь-М“. В настоящее время они находятся на территории трамвайного депо имени Н. Э. Баумана и обслуживают шесть маршрутов, проходящие на северо-востоке и востоке Москвы».
Лискутов добавил, что к 2019 году число новых трамваев увеличится до 300 единиц.
Вагоны трамваев «Витязь-М» вмещают до 260 пассажиров. В салоне 60 сидячих мест и шесть дверей, благодаря чему посадка и выход проходят быстрее. Кроме того, вагоны оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и спутниковой навигацией.
Первые «Витязи» появились на московских улицах в марте 2017 года. С момента запуска они перевезли более семи миллионов пассажиров.
Максим Лискутов: «Мосгортранс получил более 80 трамваев нового поколения „Витязь-М“. В настоящее время они находятся на территории трамвайного депо имени Н. Э. Баумана и обслуживают шесть маршрутов, проходящие на северо-востоке и востоке Москвы».
Лискутов добавил, что к 2019 году число новых трамваев увеличится до 300 единиц.
Вагоны трамваев «Витязь-М» вмещают до 260 пассажиров. В салоне 60 сидячих мест и шесть дверей, благодаря чему посадка и выход проходят быстрее. Кроме того, вагоны оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и спутниковой навигацией.
Первые «Витязи» появились на московских улицах в марте 2017 года. С момента запуска они перевезли более семи миллионов пассажиров.
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