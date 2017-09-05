Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 09:23

    На МКАД столкнулись три грузовика, погиб человек

    комментировать

    На МКАД столкнулись три грузовика, погиб человек

    На МКАД столкнулись три грузовика, погиб человек

    Крупная авария с участием трех грузовиков произошла на МКАД. Погиб один человек.

    Как сообщает агентство «Москва», три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 102-го км МКАД. После столкновения один из грузовиков опрокинулся. В результате аварии погиб один человек.

    Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Для транспортировки поврежденных автомобилей вызвана спецтехника.

    Движение по внешней стороне МКАД в районе 102-го км ограничено до трех полос.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru