На МКАД столкнулись три грузовика, погиб человек

Крупная авария с участием трех грузовиков произошла на МКАД. Погиб один человек.
Как сообщает агентство «Москва», три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 102-го км МКАД. После столкновения один из грузовиков опрокинулся. В результате аварии погиб один человек.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Для транспортировки поврежденных автомобилей вызвана спецтехника.
Движение по внешней стороне МКАД в районе 102-го км ограничено до трех полос.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Для транспортировки поврежденных автомобилей вызвана спецтехника.
Движение по внешней стороне МКАД в районе 102-го км ограничено до трех полос.
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