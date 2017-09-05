Британская школьница нашла в озере «меч короля Артура»

7-летняя Матильда Джонс купалась в озере и заметила на дне странный предмет.

Сначала она приняла находку за обычный мусор, но, когда вытащила ее из воды, поняла: это старинный рыцарский клинок. Школьница тут же показала его отцу.



Тот подтвердил, что меч выглядит как настоящий. По легенде, один из рыцарей Камелота выбросил Эскалибур в озеро, а тот, кто его найдет, станет новым правителем Великобритании.



Однако отправлять дочку в Букингемский дворец родители не спешат. По их мнению, Матильда нашла реквизит, который оказался в воде после съемок очередного фильма про короля Артура.