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  • 05.09, 07:53
    Британская школьница нашла в озере «меч короля Артура». Великобритания, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританская школьница нашла в озере «меч короля Артура»

    Британская школьница нашла в озере «меч короля Артура»

    1 комментарий
    Британская школьница нашла в озере «меч короля Артура»

    Британская школьница нашла в озере «меч короля Артура»

    Британская школьница нашла в озере «меч короля Артура»

      7-летняя Матильда Джонс купалась в озере и заметила на дне странный предмет.

      Сначала она приняла находку за обычный мусор, но, когда вытащила ее из воды, поняла: это старинный рыцарский клинок. Школьница тут же показала его отцу.

      Тот подтвердил, что меч выглядит как настоящий. По легенде, один из рыцарей Камелота выбросил Эскалибур в озеро, а тот, кто его найдет, станет новым правителем Великобритании.

      Однако отправлять дочку в Букингемский дворец родители не спешат. По их мнению, Матильда нашла реквизит, который оказался в воде после съемок очередного фильма про короля Артура.

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