Во Владивостоке стартует ВЭФ-2017

Сегодня во Владивостоке начинает работу III Восточный экономический форум. Это авторитетная международная площадка, на которой обсуждают развитие региональной экономики и международное сотрудничество, а также заключают многомиллиардные сделки
В этом году мероприятие посетят около четырех тысяч человек. Это представители 55 стран, включая Китай, Индию, Японию, США и Великобританию.
Традиционно участие в работе форума примет Владимир Путин. 7 сентября он выступит на пленарной сессии, ее тема — создание новой реальности на Дальнем Востоке.
Одними из главных гостей мероприятия станут премьер-министр Японии и президент Южной Кореи. Ожидается, что российский лидер обсудит с ними и недавние испытания ядерного оружия в КНДР.
Традиционно участие в работе форума примет Владимир Путин. 7 сентября он выступит на пленарной сессии, ее тема — создание новой реальности на Дальнем Востоке.
Одними из главных гостей мероприятия станут премьер-министр Японии и президент Южной Кореи. Ожидается, что российский лидер обсудит с ними и недавние испытания ядерного оружия в КНДР.
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