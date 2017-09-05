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  • 05.09, 07:52
    Во Владивостоке стартует ВЭФ-2017. Владивосток, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке стартует ВЭФ-2017

    Во Владивостоке стартует ВЭФ-2017

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    Во Владивостоке стартует <nobr>ВЭФ-2017</nobr>

    Во Владивостоке стартует ВЭФ-2017

    Во Владивостоке стартует <nobr>ВЭФ-2017</nobr>

      Сегодня во Владивостоке начинает работу III Восточный экономический форум. Это авторитетная международная площадка, на которой обсуждают развитие региональной экономики и международное сотрудничество, а также заключают многомиллиардные сделки

      В этом году мероприятие посетят около четырех тысяч человек. Это представители 55 стран, включая Китай, Индию, Японию, США и Великобританию.

      Традиционно участие в работе форума примет Владимир Путин. 7 сентября он выступит на пленарной сессии, ее тема — создание новой реальности на Дальнем Востоке.

      Одними из главных гостей мероприятия станут премьер-министр Японии и президент Южной Кореи. Ожидается, что российский лидер обсудит с ними и недавние испытания ядерного оружия в КНДР.

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