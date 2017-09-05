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  • 05.09, 06:21

    Сирийская армия уничтожила более 100 боевиков в районе Дейр-эз-Зора

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    Сирийская армия уничтожила более 100 боевиков в районе Дейр-эз-Зора

    Сирийская армия уничтожила более 100 боевиков в районе <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    Сирийские войска и отряды ополченцев приступили к операции по прорыву блокады города Дейр-эз-Зор, окруженного боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства».

    Об этом заявил губернатор восточной провинции Мухаммед Ибрагим Самра. По его словам, за сутки военные ликвидировали свыше 100 боевиков, большинство из них были уничтожены в ходе ударов российской и сирийской авиации.

    Артиллерия сирийской армии обстреливает позиции противника на горе Эс-Сарда. Наступление правительственных сил поддерживает российская авиация, передает ТАСС.

    Дейр-эз-Зор находится на осадном положении более 3 лет, боевики контролируют его восточные кварталы. Сирийская армия удерживает несколько районов на западе и юге города.

    Снятие осады с города позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции, богатой газом и нефтью, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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