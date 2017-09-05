Сирийская армия уничтожила более 100 боевиков в районе Дейр-эз-Зора

Сирийские войска и отряды ополченцев приступили к операции по прорыву блокады города
Дейр-эз-Зор, окруженного боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства».
Об этом заявил губернатор восточной провинции Мухаммед Ибрагим Самра. По его словам, за сутки военные ликвидировали свыше 100 боевиков, большинство из них были уничтожены в ходе ударов российской и сирийской авиации.
Артиллерия сирийской армии обстреливает позиции противника на горе Эс-Сарда. Наступление правительственных сил поддерживает российская авиация, передает ТАСС.
Дейр-эз-Зор находится на осадном положении более 3 лет, боевики контролируют его восточные кварталы. Сирийская армия удерживает несколько районов на западе и юге города.
Снятие осады с города позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции, богатой газом и нефтью, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.
Артиллерия сирийской армии обстреливает позиции противника на горе Эс-Сарда. Наступление правительственных сил поддерживает российская авиация, передает ТАСС.
Дейр-эз-Зор находится на осадном положении более 3 лет, боевики контролируют его восточные кварталы. Сирийская армия удерживает несколько районов на западе и юге города.
Снятие осады с города позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции, богатой газом и нефтью, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.
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