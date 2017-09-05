Полицию Лейпцига раскритиковали за советы по защите от насильников

Шквал критики обрушился на полицию немецкого Лейпцига после того, как правоохранители посоветовали женщинам совершать пробежку парами, чтобы не стать жертвами изнасилования.
Такая рекомендация последовала после того, как «мужчина южной наружности» изнасиловал 50-летнюю жительницу Лейпцига в парке, где она совершала пробежку. Он так сильно избил пострадавшую, что ей потребовалась операция.
Стражи порядка посоветовали горожанкам выходить на пробежку вдвоем и постоянно оглядываться. Мэр Лейпцига Буркхард Юнг отчитал полицейских, заявив о необходимости ответить на преступление увеличением присутствия правоохранителей на улицах.
Самого насильника так и не поймали, его поиски ведутся, сообщает РИА Новости.
Стражи порядка посоветовали горожанкам выходить на пробежку вдвоем и постоянно оглядываться. Мэр Лейпцига Буркхард Юнг отчитал полицейских, заявив о необходимости ответить на преступление увеличением присутствия правоохранителей на улицах.
Самого насильника так и не поймали, его поиски ведутся, сообщает РИА Новости.
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