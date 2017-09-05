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  • 05.09, 04:51

    Ветер повалил десятки деревьев в Петропавловске-Камчатском

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    Ветер повалил десятки деревьев в Петропавловске-Камчатском

    Ветер повалил десятки деревьев в <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr>

    На Камчатку обрушился мощный циклон: сильный ветер повалил деревья и порвал провода.

    В Петропавловске-Камчатском повалены 32 дерева, порвано 12 электрических кабелей. В подъездах жилых домов сорвано три двери и один козырек. Порывами ветра повреждены несколько скамеек и урн.

    Ущерб, нанесенный стихией, подсчитывается, передает ТАСС.

    Мощный циклон с дождем и ветром обрушился на Камчатку в понедельник. Непогода продержится в регионе до конца вторника.

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