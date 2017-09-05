Ветер повалил десятки деревьев в Петропавловске-Камчатском

На Камчатку обрушился мощный циклон: сильный ветер повалил деревья и порвал провода.
В Петропавловске-Камчатском повалены 32 дерева, порвано 12 электрических кабелей. В подъездах жилых домов сорвано три двери и один козырек. Порывами ветра повреждены несколько скамеек и урн.
Ущерб, нанесенный стихией, подсчитывается, передает ТАСС.
Мощный циклон с дождем и ветром обрушился на Камчатку в понедельник. Непогода продержится в регионе до конца вторника.
Ущерб, нанесенный стихией, подсчитывается, передает ТАСС.
Мощный циклон с дождем и ветром обрушился на Камчатку в понедельник. Непогода продержится в регионе до конца вторника.
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