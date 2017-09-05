Швеция отказала в убежище 106-летней беженке из Афганистана

Власти Швеции отклонили запрос на предоставление убежища
106-летней гражданке Афганистана. Теперь ей грозит депортация на родину.
Миграционная служба объяснила свое решение тем, что «в Афганистане недостаточно небезопасно». Родственники престарелой Бибихал Узбеки уже подали апелляцию на решение властей, передает ТАСС.
Семья Узбеки приехала в Швецию в 2015 году. До того она на протяжении восьми лет незаконно проживала в Иране.
Добраться до Швеции 106-летней женщине, которая с трудом может передвигаться и говорить, помогли ее сын и внук. Здоровье Узбеки существенно пошатнулось после известия об отказе в убежище.
Семья Узбеки приехала в Швецию в 2015 году. До того она на протяжении восьми лет незаконно проживала в Иране.
Добраться до Швеции 106-летней женщине, которая с трудом может передвигаться и говорить, помогли ее сын и внук. Здоровье Узбеки существенно пошатнулось после известия об отказе в убежище.
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