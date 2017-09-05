Слон затоптал любителя селфи в индийском парке: видео

В Индии агрессивный слон убил местного жителя, пытавшегося сделать с ним селфи.

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Нападение произошло в парке в штате Орисса. Очевидцы рассказали, что местный житель, желая сделать селфи со слоном, подошел к животному слишком близко.



Очевидец снял, как слон гонится за человеком. После того, как мужчина падает, животное забивает его ногами.



Работники парка не смогли отогнать слона. Жертва нападения скончалась по дороге в больницу.





