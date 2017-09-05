Как в кино
ТВ-Эфир
Как в кино
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 03:20
    Слон затоптал любителя селфи в индийском парке: видео. Индия, животные, нападения, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСлон затоптал любителя селфи в индийском парке: видео

    Слон затоптал любителя селфи в индийском парке: видео

    комментировать
    Слон затоптал любителя селфи в индийском парке: видео

    Слон затоптал любителя селфи в индийском парке: видео

    Слон затоптал любителя селфи в индийском парке: видео

      В Индии агрессивный слон убил местного жителя, пытавшегося сделать с ним селфи.

      Нападение произошло в парке в штате Орисса. Очевидцы рассказали, что местный житель, желая сделать селфи со слоном, подошел к животному слишком близко.

      Очевидец снял, как слон гонится за человеком. После того, как мужчина падает, животное забивает его ногами.

      Работники парка не смогли отогнать слона. Жертва нападения скончалась по дороге в больницу.


      Новости по теме

      Опасные селфи

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru