Политологи раскрыли истинные мотивы громких заявлений главы СБУ

Новая волна антироссийского популизма. Почему именно сейчас глава украинского СБУ обвинил Россию в организации терактов на территории Незалежной?
Из Госдумы в адрес главы службы безопасности Украины прозвучало неожиданное, на первый взгляд, предложение — пообщаться со своим отражением в зеркале. С помощью вот такой метафоры в парламенте ответили на заявление Василия Грицака, который обвинил Россию в совершении терактов на территории Украины.
Вообще, в Киеве это уже давно принято — во всех бедах Украины обвинять Россию. Проблемы в экономике, народные протесты из-за низких пенсий и высоких тарифов — виноваты русские, а не президент и правительство. Аварии на подстанциях, взрывы на военных складах, убийство журналистов Бузины и Шеремета, расстрел сбежавшего депутата Госдумы Вороненкова — опять рука Москвы. И это удобно — можно дела не расследовать, виновных не наказывать.
Украинские политологи говорят: все это — очередная волна антироссийского популизма. И поднялась она снова именно сейчас неслучайно.
Искандер Хисамов, политический аналитик: «Нагоняется ситуация, начинает работу новая сессия Верховной рады, на которой закон о реинтеграции Донбасса, в котором самая важная новелла заключается в том, что Россия признается страной-агрессором. Это всё — создание такого повышенного напряженного горячего эмоционального фона для того, чтобы принимать решения, которые давно уже запланированы».
Кроме того, эксперты связывают подобные выступления с давним желанием Украины получить от США летальное оружие. Вот, мол, агрессор всячески угрожает, нападает, подрывает. Правда, Белый дом по-прежнему не спешит поставлять Украине что-то посерьезнее биноклей и одеял.
Вообще, в Киеве это уже давно принято — во всех бедах Украины обвинять Россию. Проблемы в экономике, народные протесты из-за низких пенсий и высоких тарифов — виноваты русские, а не президент и правительство. Аварии на подстанциях, взрывы на военных складах, убийство журналистов Бузины и Шеремета, расстрел сбежавшего депутата Госдумы Вороненкова — опять рука Москвы. И это удобно — можно дела не расследовать, виновных не наказывать.
Украинские политологи говорят: все это — очередная волна антироссийского популизма. И поднялась она снова именно сейчас неслучайно.
Искандер Хисамов, политический аналитик: «Нагоняется ситуация, начинает работу новая сессия Верховной рады, на которой закон о реинтеграции Донбасса, в котором самая важная новелла заключается в том, что Россия признается страной-агрессором. Это всё — создание такого повышенного напряженного горячего эмоционального фона для того, чтобы принимать решения, которые давно уже запланированы».
Кроме того, эксперты связывают подобные выступления с давним желанием Украины получить от США летальное оружие. Вот, мол, агрессор всячески угрожает, нападает, подрывает. Правда, Белый дом по-прежнему не спешит поставлять Украине что-то посерьезнее биноклей и одеял.
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