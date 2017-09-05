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  • 05.09, 01:49
    Политологи раскрыли истинные мотивы громких заявлений главы СБУ. Украина, ФСБ, спецслужбы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолитологи раскрыли истинные мотивы громких заявлений главы СБУ

    Политологи раскрыли истинные мотивы громких заявлений главы СБУ

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    Политологи раскрыли истинные мотивы громких заявлений главы СБУ

    Политологи раскрыли истинные мотивы громких заявлений главы СБУ

    Политологи раскрыли истинные мотивы громких заявлений главы СБУ

      Новая волна антироссийского популизма. Почему именно сейчас глава украинского СБУ обвинил Россию в организации терактов на территории Незалежной?

      Из Госдумы в адрес главы службы безопасности Украины прозвучало неожиданное, на первый взгляд, предложение — пообщаться со своим отражением в зеркале. С помощью вот такой метафоры в парламенте ответили на заявление Василия Грицака, который обвинил Россию в совершении терактов на территории Украины.

      Вообще, в Киеве это уже давно принято — во всех бедах Украины обвинять Россию. Проблемы в экономике, народные протесты из-за низких пенсий и высоких тарифов — виноваты русские, а не президент и правительство. Аварии на подстанциях, взрывы на военных складах, убийство журналистов Бузины и Шеремета, расстрел сбежавшего депутата Госдумы Вороненкова — опять рука Москвы. И это удобно — можно дела не расследовать, виновных не наказывать.

      Украинские политологи говорят: все это — очередная волна антироссийского популизма. И поднялась она снова именно сейчас неслучайно.

      Искандер Хисамов, политический аналитик: «Нагоняется ситуация, начинает работу новая сессия Верховной рады, на которой закон о реинтеграции Донбасса, в котором самая важная новелла заключается в том, что Россия признается страной-агрессором. Это всё — создание такого повышенного напряженного горячего эмоционального фона для того, чтобы принимать решения, которые давно уже запланированы».

      Кроме того, эксперты связывают подобные выступления с давним желанием Украины получить от США летальное оружие. Вот, мол, агрессор всячески угрожает, нападает, подрывает. Правда, Белый дом по-прежнему не спешит поставлять Украине что-то посерьезнее биноклей и одеял.

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