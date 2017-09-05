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  • 05.09, 01:49

    Ураган «Ирма» усилился до 4-й категории мощности

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    Ураган «Ирма» усилился до <nobr>4-й</nobr> категории мощности

    Ураган «Ирма» усилился до 4-й категории мощности

    Ураган «Ирма» усилился до <nobr>4-й</nobr> категории мощности
  • Фото Reuters © 2017

    • Ураган «Ирма», сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг четвертой из пяти категорий мощности по шкале Саффира — Симпсона. Это данные американского Национального центра по борьбе с ураганами.

    По последним данным, «Ирма» движется в западном направлении, максимальная скорость ветра в ее пределах составляет около 58 м/с. Под удар могут попасть территории Виргинских островов, ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити, Кубы и штата Флориды.

    В Пуэрто-Рико в связи с ураганом объявлен режим ЧС. Власти подготовили убежища на более чем 62 тыс. человек и закупили продовольствия на сумму более $65 млн, чтобы раздавать его пострадавшим, сообщает «Интерфакс».

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