Умерший от рака итальянец завещал свой автосервис сотрудникам

В Италии владелец автосервиса оставил свое предприятие в наследство сотрудникам в знак благодарности за поддержку во время тяжелой болезни.
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39-летний Андреа Команд из северной провинции Удине умер от рака в июле. Свой автосервис он завещал пятерым сотрудникам, большинство из которых работали с ним с самого основания в 2011 году.
Месяц ушел на переоформление документов и традиционный для Италии период летних отпусков, а в понедельник автомастерская открылась снова, передает РИА Новости.
Коллектив предприятия ответил на широкий жест ушедшего из жизни начальника, опубликовав письмо со словами благодарности на страницах газеты.
Месяц ушел на переоформление документов и традиционный для Италии период летних отпусков, а в понедельник автомастерская открылась снова, передает РИА Новости.
Коллектив предприятия ответил на широкий жест ушедшего из жизни начальника, опубликовав письмо со словами благодарности на страницах газеты.
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