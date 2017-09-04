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  • 05.09, 00:18

    Умерший от рака итальянец завещал свой автосервис сотрудникам

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    Умерший от рака итальянец завещал свой автосервис сотрудникам

    Умерший от рака итальянец завещал свой автосервис сотрудникам

    В Италии владелец автосервиса оставил свое предприятие в наследство сотрудникам в знак благодарности за поддержку во время тяжелой болезни.

    39-летний Андреа Команд из северной провинции Удине умер от рака в июле. Свой автосервис он завещал пятерым сотрудникам, большинство из которых работали с ним с самого основания в 2011 году.

    Месяц ушел на переоформление документов и традиционный для Италии период летних отпусков, а в понедельник автомастерская открылась снова, передает РИА Новости.

    Коллектив предприятия ответил на широкий жест ушедшего из жизни начальника, опубликовав письмо со словами благодарности на страницах газеты.

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