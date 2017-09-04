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  • 05.09, 00:18

    Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу

    5 комментариев
    Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу

    Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу

    Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу
  • Фото Reuters © 2017

    • Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    Американский лидер дал согласие на «многомиллиардные» поставки оружия Сеулу. Также он одобрил снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее, передает со ссылкой на Белый дом РИА Новости.

    Беседа двух лидеров состоялась на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Ранее Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, а Южная Корея в ответ провела военные учения. Дональд Трамп в свою очередь подтвердил готовность использовать против КНДР ядерное оружие.

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