Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Американский лидер дал согласие на «многомиллиардные» поставки оружия Сеулу. Также он одобрил снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее, передает со ссылкой на Белый дом РИА Новости.
Беседа двух лидеров состоялась на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Ранее Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, а Южная Корея в ответ провела военные учения. Дональд Трамп в свою очередь подтвердил готовность использовать против КНДР ядерное оружие.
Беседа двух лидеров состоялась на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Ранее Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, а Южная Корея в ответ провела военные учения. Дональд Трамп в свою очередь подтвердил готовность использовать против КНДР ядерное оружие.
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