Трое рыбаков 10 дней выживали на необитаемом острове

Трое жителей Онежского района отправились на рыбалку на острова Хедостров и Кондостров в Белом море 24 августа. В первый же день они попали в шторм, который вынудил рыбаков высадиться на ближайший остров — Седловатый, сообщает ГУ МЧС по региону.: «За ночь во время стоянки лодку окончательно разбило штормом о камни. Так рыбаки стали робинзонами и десять дней ждали помощи. Надежды на то, что помощь придет оперативно, было мало: дома их ждали не раньше 27 августа, движение судов на акватории между многочисленными нежилыми островами Карельского берега крайне неактивное. Мобильные телефоны во время шторма промокли и пришли в негодность, да и толку от них никакого — сотовой связи на острове нет».Мужчины собирали ягоды, брали пресную воду из ручья и ловили рыбу. С собой у них был запас еды на 5 суток, но большую часть провизии решено было сохранить для возможного перехода по морю. Робинзонам даже пришлось отварить и съесть пару чаек.Спасатели обнаружили рыбаков вечером 3 сентября.