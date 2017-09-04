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  • 05.09, 00:18

    Трое рыбаков 10 дней выживали на необитаемом острове

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    Трое рыбаков 10 дней выживали на необитаемом острове

    Трое рыбаков 10 дней выживали на необитаемом острове

    Спасатели обнаружили на необитаемом острове в Белом море трех робинзонов. Рыбаки ждали помощи 10 дней, питаясь при этом «подножным кормом», в том числе чайками.

    Трое жителей Онежского района отправились на рыбалку на острова Хедостров и Кондостров в Белом море 24 августа. В первый же день они попали в шторм, который вынудил рыбаков высадиться на ближайший остров — Седловатый, сообщает ГУ МЧС по региону.

    Из сообщения ГУ МЧС по Архангельской области    : «За ночь во время стоянки лодку окончательно разбило штормом о камни. Так рыбаки стали робинзонами и десять дней ждали помощи. Надежды на то, что помощь придет оперативно, было мало: дома их ждали не раньше 27 августа, движение судов на акватории между многочисленными нежилыми островами Карельского берега крайне неактивное. Мобильные телефоны во время шторма промокли и пришли в негодность, да и толку от них никакого — сотовой связи на острове нет».

    Мужчины собирали ягоды, брали пресную воду из ручья и ловили рыбу. С собой у них был запас еды на 5 суток, но большую часть провизии решено было сохранить для возможного перехода по морю. Робинзонам даже пришлось отварить и съесть пару чаек.

    Спасатели обнаружили рыбаков вечером 3 сентября.

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