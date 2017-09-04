Двое российских военных погибли при минометном обстреле ИГИЛ в Сирии

В провинции
Дейр-эз-Зор при атаке боевиков погибли двое российских военнослужащих.
Террористы ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) обстреляли автомобильную колонну в провинции Дейр-эз-Зор. В результате этой атаки погибли двое российских военных, которые сопровождали колонну. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ: «Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ».
По данным ведомства, один из военных погиб на месте, второй с тяжелыми ранениями был доставлен в госпиталь. Несмотря на усилия медиков, он скончался. Погибшие военные посмертно представлены командованием к государственным наградам, передает ТАСС.
Тем временем сирийская армия при поддержке ВКС РФ успешно ведет наступление на позиции террористов в районе города Дейр-эз-Зор, который на протяжении нескольких лет остается блокированным боевиками.
Минобороны РФ: «Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ».
По данным ведомства, один из военных погиб на месте, второй с тяжелыми ранениями был доставлен в госпиталь. Несмотря на усилия медиков, он скончался. Погибшие военные посмертно представлены командованием к государственным наградам, передает ТАСС.
Тем временем сирийская армия при поддержке ВКС РФ успешно ведет наступление на позиции террористов в районе города Дейр-эз-Зор, который на протяжении нескольких лет остается блокированным боевиками.
Комментарии