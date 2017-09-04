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  • 04.09, 22:47

    Двое российских военных погибли при минометном обстреле ИГИЛ в Сирии

    2 комментария

    Двое российских военных погибли при минометном обстреле ИГИЛ в Сирии

    Двое российских военных погибли при минометном обстреле ИГИЛ в Сирии

    В провинции Дейр-эз-Зор при атаке боевиков погибли двое российских военнослужащих.

    Террористы ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) обстреляли автомобильную колонну в провинции Дейр-эз-Зор. В результате этой атаки погибли двое российских военных, которые сопровождали колонну. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ: «Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ».

    По данным ведомства, один из военных погиб на месте, второй с тяжелыми ранениями был доставлен в госпиталь. Несмотря на усилия медиков, он скончался. Погибшие военные посмертно представлены командованием к государственным наградам, передает ТАСС.

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