«Сажали много винограда»: сын Хрущёва объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей, являющийся профессором университета Брауна в США, назвал «структурным» решение о передаче Крыма Украине в 1954 году.

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Объясняя решение отца, Сергей Хрущёв предложил взглянуть на географическую карту. По его мнению, Крым на ней «пристегнут к Украине».



Сергей Хрущёв: «Когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы».



Профессор выразил убеждение, что в этом решении не было «никакой политики», равно как и попытки «ублажить украинскую бюрократию». Также Сергей Хрущёв исключил версию того, что это было подарком его матери, родившейся на Западной Украине.



Сергей Хрущёв: «Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда».



Напомним, Крым вновь стал российским регионом после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Тогда 96,77% населения полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.