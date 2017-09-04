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  • 04.09, 22:47

    «Сажали много винограда»: сын Хрущёва объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году

    2 комментария

    «Сажали много винограда»: сын Хрущёва объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году

    «Сажали много винограда»: сын Хрущёва объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году

    Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей, являющийся профессором университета Брауна в США, назвал «структурным» решение о передаче Крыма Украине в 1954 году.

    Объясняя решение отца, Сергей Хрущёв предложил взглянуть на географическую карту. По его мнению, Крым на ней «пристегнут к Украине».

    Сергей Хрущёв: «Когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы».

    Профессор выразил убеждение, что в этом решении не было «никакой политики», равно как и попытки «ублажить украинскую бюрократию». Также Сергей Хрущёв исключил версию того, что это было подарком его матери, родившейся на Западной Украине.

    Сергей Хрущёв: «Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда».

    Напомним, Крым вновь стал российским регионом после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Тогда 96,77% населения полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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