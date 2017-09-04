Названа самая счастливая страна мира

Самые счастливые люди живут в Норвегии, самые несчастные — в Индии. Таковы результаты исследования, проведенного британским журналом The Spectator.
В рейтинге счастливых стран первые три строчки достались странам Северной Европы — Норвегии, Дании и Исландии.
Кстати, по рейтингу ВВП на душу населения за 2016 год, составленному МВФ, эти три страны занимают 6-е, 20-е и 16-е места соответственно, отмечает «Интерфакс».
В рейтинге счастья США заняли 14-ю позицию, Великобритания — 15-я. У России — 49-е место, у Китая — 79-е.
Кстати, по рейтингу ВВП на душу населения за 2016 год, составленному МВФ, эти три страны занимают 6-е, 20-е и 16-е места соответственно, отмечает «Интерфакс».
В рейтинге счастья США заняли 14-ю позицию, Великобритания — 15-я. У России — 49-е место, у Китая — 79-е.
World’s happiest nations, 2017.— The Spectator Index (@spectatorindex) 4 сентября 2017 г.
1. Norway
2. Denmark
3. Iceland
14. US
19. UK
34. Saudi
49. Russia
69. Turkey
79. China
122. India
(WHR)
Комментарии