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  • 04.09, 22:47

    Названа самая счастливая страна мира

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    Названа самая счастливая страна мира

    Названа самая счастливая страна мира

    Названа самая счастливая страна мира
  • Фото Reuters © 2017

    • Самые счастливые люди живут в Норвегии, самые несчастные — в Индии. Таковы результаты исследования, проведенного британским журналом The Spectator.

    В рейтинге счастливых стран первые три строчки достались странам Северной Европы — Норвегии, Дании и Исландии.

    Кстати, по рейтингу ВВП на душу населения за 2016 год, составленному МВФ, эти три страны занимают 6-е, 20-е и 16-е места соответственно, отмечает «Интерфакс».

    В рейтинге счастья США заняли 14-ю позицию, Великобритания — 15-я. У России — 49-е место, у Китая — 79-е.


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