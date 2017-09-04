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  • 04.09, 22:47

    ЗИЛ Брежнева выставлен на продажу за 54 миллиона

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    ЗИЛ Брежнева выставлен на продажу за 54 миллиона

    ЗИЛ Брежнева выставлен на продажу за 54 миллиона

    ЗИЛ Брежнева выставлен на продажу за 54 миллиона

    На одном из сайтов появилось объявление о продаже правительственного седана ЗИЛ-117 выпуска 1972 года. Автор объявления утверждает, что машина была личным транспортным средством самого Леонида Ильича Брежнева.

    Таких машин с 1971 по 1978 год было выпущено всего 50 штук. До наших дней дожила меньшая их часть. Однако иногда «сто семнадцатые» появляются в продаже. Например, в прошлом году за такой автомобиль просили 15 миллионов рублей.

    На этот раз за машину просят намного больше — 54 миллиона. Высокая цена в объявлении объясняется тем, что эта машина являлась личным транспортным средством Леонида Брежнева, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Издание отмечает, что в распоряжении правительственного гаража такие машины действительно были. Однако они, как правило, использовались в качестве транспорта сопровождения, а первые лица страны передвигались на лимузинах ЗИЛ-114.

    Тем не менее генсек и сам любил сидеть за рулем. Есть версия, что ЗИЛ-117 был создан по его личному приказу: якобы Брежнев поручил построить на базе 114-го лимузина более короткую и быструю версию, которая больше подходила бы для самостоятельного вождения.

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