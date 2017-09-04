Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 21:17
    В Китае женщина родила посреди улицы и пошла дальше с покупками: видео. беременность и роды, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае женщина родила посреди улицы и пошла дальше с покупками: видео

    В Китае женщина родила посреди улицы и пошла дальше с покупками: видео

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    В Китае женщина родила посреди улицы и пошла дальше с покупками: видео

    В Китае женщина родила посреди улицы и пошла дальше с покупками: видео

    В Китае женщина родила посреди улицы и пошла дальше с покупками: видео

      В Китае беременная женщина родила прямо на улице во время похода по магазинам. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

      На записи видно, как китаянка хватается за живот на улице, — роды начались, когда она возвращалась из магазина. Оказавшиеся поблизости люди принесли ей стулья и положили на асфальт картонку.

      Судя по видео, женщина успела родить до приезда врачей. В конце ролика женщина шагает по улице с большим пакетом покупок в одной руке и ребенком в другой.

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