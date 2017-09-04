В Китае женщина родила посреди улицы и пошла дальше с покупками: видео

В Китае беременная женщина родила прямо на улице во время похода по магазинам. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

На записи видно, как китаянка хватается за живот на улице, — роды начались, когда она возвращалась из магазина. Оказавшиеся поблизости люди принесли ей стулья и положили на асфальт картонку.



Судя по видео, женщина успела родить до приезда врачей. В конце ролика женщина шагает по улице с большим пакетом покупок в одной руке и ребенком в другой.