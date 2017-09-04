Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.09, 21:17

    Женщину и ее дочь-подростка задушили в квартире под Тулой

    комментировать

    Женщину и ее дочь-подростка задушили в квартире под Тулой

    Женщину и ее <nobr>дочь-подростка</nobr> задушили в квартире под Тулой

    Тела женщины и ее 15-летней дочери со следами удушения найдены в квартире в городе Узловая Тульской области.

    По информации СУ СК по Тульской области, в одной из квартир на улице 50 лет Октября обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери со следами удушения.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru