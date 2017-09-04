Женщину и ее дочь-подростка задушили в квартире под Тулой

Тела женщины и ее
15-летней дочери со следами удушения найдены в квартире в городе Узловая Тульской области.
По информации СУ СК по Тульской области, в одной из квартир на улице 50 лет Октября обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери со следами удушения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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