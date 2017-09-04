Коммунальщики работают в усиленном режиме в подтопленной Уфе

На столицу Башкирии обрушилась гроза с градом и сильным ливнем, которые вызвали настоящее наводнение. Затопило часть путей на местной железнодорожной станции. Под водой оказались и все крупные автодороги. Город встал в
10-балльных пробках.
В столице Башкирии сильнейший ливень. Людей, которые пытались пробраться домой, потоками сносило прямо под колеса машин. А у некоторых жителей дождь, хоть и не такой мощный, как на улице, шел и в квартире. Уфа буквально поплыла.
Детская коляска — не спасательный плот, вряд ли кто-то рассчитывал, что ребенку в ней придется выживать на воде. Но так случилось. На видео попало, как бурный поток буквально снес ее на пешеходном переходе вместе с матерью. И отец удержать коляску не смог. На помощь бросился проезжавший мимо водитель. В результате коляску удалось вытащить на тротуар.
По улицам сегодня плыли машины и люди. Потоки воды врывались на первые этажи зданий. В центре госуслуг вода залила весь пол. Из-за ливня во многих зданиях протекли крыши.
Сколько работы будет завтра у автосервисов, сложно представить. Но автомобилей-утопленников явно окажется предостаточно.
Уфимские коммунальщики говорят, что готовились и все стоки на улицах прочистили заранее. Но на такой потоп они просто не рассчитаны, и земля такое количество воды быстро впитать не может. Сейчас все городские службы работают в авральном режиме, серьезных проблем все-таки удалось избежать.
Времени, чтобы просохнуть, у уфимцев не так уж много. В ближайшие несколько дней обещают пасмурную погоду, но без осадков. А вот к выходным опять прогнозируют дожди.
Детская коляска — не спасательный плот, вряд ли кто-то рассчитывал, что ребенку в ней придется выживать на воде. Но так случилось. На видео попало, как бурный поток буквально снес ее на пешеходном переходе вместе с матерью. И отец удержать коляску не смог. На помощь бросился проезжавший мимо водитель. В результате коляску удалось вытащить на тротуар.
По улицам сегодня плыли машины и люди. Потоки воды врывались на первые этажи зданий. В центре госуслуг вода залила весь пол. Из-за ливня во многих зданиях протекли крыши.
Сколько работы будет завтра у автосервисов, сложно представить. Но автомобилей-утопленников явно окажется предостаточно.
Уфимские коммунальщики говорят, что готовились и все стоки на улицах прочистили заранее. Но на такой потоп они просто не рассчитаны, и земля такое количество воды быстро впитать не может. Сейчас все городские службы работают в авральном режиме, серьезных проблем все-таки удалось избежать.
Времени, чтобы просохнуть, у уфимцев не так уж много. В ближайшие несколько дней обещают пасмурную погоду, но без осадков. А вот к выходным опять прогнозируют дожди.
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