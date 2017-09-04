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  • 04.09, 22:47
    «Пиратское» княжество Силенд отпраздновало 50-летие. Великобритания, монархи и августейшие особы, памятные даты, территориальные споры, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Пиратское» княжество Силенд отпраздновало 50-летие

    «Пиратское» княжество Силенд отпраздновало 50-летие

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    «Пиратское» княжество Силенд отпраздновало <nobr>50-летие</nobr>

    «Пиратское» княжество Силенд отпраздновало 50-летие

    «Пиратское» княжество Силенд отпраздновало <nobr>50-летие</nobr>

      Самое маленькое непризнанное государство в мире — островное княжество Силенд — отпраздновало 50-летие. Оно расположено на старой морской платформе в 10 километрах от британского побережья. Непризнанным государством правит монарх, который за сравнительно небольшую плату выдает паспорта и дарит титулы.

      Княжество Силенд видно в ясную погоду с берега графства Эссекс, с грузовых кораблей, прогулочных и рыболовецких лодок, но капитаны обходят его стороной. С конца 1960-х за его хозяевами закрепилась слава людей с оружием и без тормозов — настоящий пиратский остров. И попасть на него можно, только взяв на абордаж, который нужно согласовать с комендантом. За последние 10 лет его посетили не больше 100 человек.

      Эта конструкция была построена в середине войны для охраны берегов Британии от нацистов с неба и из-под воды. В башнях жили до 200 солдат и там же хранили снаряды. С платформы палили по врагу.

      После войны форт оказался заброшенным, денег, чтобы его разобрать, у Британии не было. В середине 1960-х во время морской прогулки на него залез любопытный майор в отставке Рой Бейтс с сыном Майклом. В башнях еще лежали дробовики и винтовки, которые пригодились Бейтсам для обороны от британских властей и голландских наемников.

      2 сентября 1967 года Рой Бейтс преподнес платформу в подарок своей жене — фотомодели Джоан. Он провозгласил искусственный остров княжеством, себя — принцем, ее — принцессой. Силенд стал самым маленьким государством в мире.

      У этого государства нет многих проблем — терроризма, преступности, коррупции. Здесь чистый воздух, а в самом центре нет ни пробок, ни вопросов с застройкой исторического центра. Здесь нет также проблем с перенаселением. На платформе постоянно находится только один человек. Если оставить государство без присмотра хоть на день, его может захватить более крупное соседнее королевство.

      Принц Майкл — сын майора Роя, с которым впервые попал на платформу 12-летним мальчиком, развил дело отца-меломана и пытается заработать на карликовом государстве большие деньги — продает гражданство, паспорта, значки и титулы.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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