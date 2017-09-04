В российских тюрьмах проходят дни открытых дверей

День открытых дверей начала сегодня структура, которая обычно предпочитает держать двери плотно закрытыми. Федеральная служба исполнения наказаний впервые в истории решила пустить в тюрьмы родственников осужденных, представителей общественных организаций и журналистов.

309 тюрьмы и колонии

Акция будет всероссийской и продлится больше месяца. А началась она в одной из самых известных российских тюрем — «Владимирском централе». Крупнейшая тюрьма России вмещает более 1000 преступников. Заполнена, правда, лишь на треть.



В новейшем корпусе «Централа» — лишь восемь заключенных, ходят из угла в угол. Постельное белье и матрасы изъяты до отбоя. Сидеть и лежать на кровати в любое время, кроме ночи, — нарушение режима. Тюрьма — самое строгое из мест заключения. Только в одном корпусе расположены 150 камер. Следят они не только за преступниками, но и за сотрудниками. Чтобы любые контакты с заключенными были лишь в воспитательных целях и в рамках закона.



Тюремные камеры одновременно становятся меньше, ведь селят заключенных теперь по двое, а не по четыре или шесть человек. А еще просторнее: на личное пространство, стремясь к европейским стандартам, каждому выделяют по четыре квадратных метра, а не по два, которые все еще прописаны в российском законодательстве.



Тюрьма в России больше, чем тюрьма. На снимках в профиль и фас лучшие люди страны. Даниил Андреев здесь написал свою «Розу мира», а Лидия Русланова, напротив, отказалась от творчества. Ее арестовали как жену военачальника, попавшего в опалу Сталина. Но прославил «Централ» человек, бывавший за решеткой лишь с гастролями: Михаил Круг, сделавший криминальную культуру массовой, судим никогда не был. Его фото скромно висит в коридоре на пути к музею.



Подробности — в видеоматериале.