Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 21:17
    Отвернулись звезды: глава «Русской астрологической школы» получил три года колонии. астрология, мистика и оккультизм, мошенничество, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтвернулись звезды: глава «Русской астрологической школы» получил три года колонии

    Отвернулись звезды: глава «Русской астрологической школы» получил три года колонии

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    Отвернулись звезды: глава «Русской астрологической школы» получил три года колонии

    Отвернулись звезды: глава «Русской астрологической школы» получил три года колонии

    Отвернулись звезды: глава «Русской астрологической школы» получил три года колонии

      От президента «Русской астрологической школы» Александра Зараева отвернулись звезды: суд признал его виновным в мошенничестве и отправил в колонию на три года.

      По данным следователей, он убедил пожилую клиентку в том, что она находится в астральной связи с погибшей дочерью. После так называемых спиритических сеансов Зараев заставил женщину перезахоронить тело умершей и даже взял на себя организацию процесса, а после выставил счет на три миллиона рублей.

      Сумма для пенсионерки по-настоящему астрономическая. Чтобы рассчитаться, 85-летней Галине Чадаевой пришлось продать одну из своих квартир все тому же Зараеву. На вторую он заставил ее заключить договор пожизненной ренты.

      Знакомые потерпевшей Галины Чадаевой говорят, что после случившегося у нее серьезно подкосилось здоровье. Между тем сам Зараев продолжает настаивать на своей невиновности и с уверенностью заявляет, что это он здесь пострадавший.

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