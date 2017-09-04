Отвернулись звезды: глава «Русской астрологической школы» получил три года колонии

От президента «Русской астрологической школы» Александра Зараева отвернулись звезды: суд признал его виновным в мошенничестве и отправил в колонию на три года.

По данным следователей, он убедил пожилую клиентку в том, что она находится в астральной связи с погибшей дочерью. После так называемых спиритических сеансов Зараев заставил женщину перезахоронить тело умершей и даже взял на себя организацию процесса, а после выставил счет на три миллиона рублей.



Сумма для пенсионерки по-настоящему астрономическая. Чтобы рассчитаться, 85-летней Галине Чадаевой пришлось продать одну из своих квартир все тому же Зараеву. На вторую он заставил ее заключить договор пожизненной ренты.



Знакомые потерпевшей Галины Чадаевой говорят, что после случившегося у нее серьезно подкосилось здоровье. Между тем сам Зараев продолжает настаивать на своей невиновности и с уверенностью заявляет, что это он здесь пострадавший.