Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 21:17
    Жена Руни подала на развод после его пьяной поездки с девушкой из эскорта. Великобритания, Руни, скандалы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖена Руни подала на развод после его пьяной поездки с девушкой из эскорта

    Жена Руни подала на развод после его пьяной поездки с девушкой из эскорта

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    Жена Руни подала на развод после его пьяной поездки с девушкой из эскорта

    Жена Руни подала на развод после его пьяной поездки с девушкой из эскорта

    Жена Руни подала на развод после его пьяной поездки с девушкой из эскорта

      Фамилия известного английского футболиста Уэйна Руни не сходит с первых полос мировых таблоидов. И дело не в его спортивных достижениях. Достоянием общественности стали любовные игры знаменитого форварда. Футболиста задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде, а в машине рядом с ним оказалась сотрудница службы эскорта.

      Журналисты уже выяснили, кого в своей машине вез подвыпивший Руни: 29-летнюю Лору Симпсон — одну из самых востребованных и дорогих в прямом смысле девушек из эскорт-услуг.

      Именно эта новость, а вовсе не то, что муж кутил в ночном клубе, заставила супругу Руни Колин спешно вернуться из отпуска в Испании. Женщина собрала вещи, переехала с сыновьями к родителям и отключила телефон. Уэйн через СМИ пытался оправдаться: мол, просто подвозил девушку, и все. Однако Колин больше поверила словам его спутницы, которая поспешила прокомментировать ночную поездку со знаменитым английским форвардом.

      Лора Симпсон: «Он спрашивал, какого размера у меня бюст. Он ему очень понравился. Мы целовались, дурачились, веселились, но я не собиралась разрушать семью. Я не сделала ничего плохого. Просто я одинокая девушка с потребностями».

      Через адвоката Колин сообщила, что подает на развод. В тот же момент даже околофутбольная общественность припомнила Руни скандал с другой девушкой легкого поведения. Та шатенка появилась в жизни и автомобиле Уэйна, когда его супруга ждала третьего ребенка.

      Хелен Вуд: «Да, я понимала, что он женат. Но раз ты женат, зачем все это вообще было начинать? Я до сих пор чувствую свою вину перед его женой».

      Тогда Колин ко всеобщему удивлению простила неверного супруга и, по сути, спасла его карьеру. Однако на этот раз мадам Руни намерена идти до конца. По ее словам, эта измена стала последней каплей. Сейчас адвокаты подсчитывают сумму алиментов, которые придется платить Уэйну.

      Пока же его нынешний клуб «Эвертон» собирается оштрафовать нападающего на двухнедельную зарплату — это 300 тысяч фунтов стерлингов.

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