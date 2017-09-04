Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 21:17
    Полицейские допросили водителя фуры, по вине которого столкнулись 30 машин под Воронежем. Воронежская область, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейские допросили водителя фуры, по вине которого столкнулись 30 машин под Воронежем

    Полицейские допросили водителя фуры, по вине которого столкнулись 30 машин под Воронежем

    1 комментарий
    Полицейские допросили водителя фуры, по вине которого столкнулись 30 машин под Воронежем

    Полицейские допросили водителя фуры, по вине которого столкнулись 30 машин под Воронежем

    Полицейские допросили водителя фуры, по вине которого столкнулись 30 машин под Воронежем

      Полицейские допросили водителя фуры, который спровоцировал одну из самых массовых аварий под Воронежем — там столкнулись сразу три десятка машин.

      Как признался шофер, по пути в Ростов-на-Дону у грузовика отказали тормоза. Что было дальше — видно на кадрах видеозаписи. Один из участников ДТП снял на свой мобильный груду искореженного металла, обломки, людей в панике и густой черный дым. Протаранив автомобили, фура загорелась. К счастью, никто не погиб.

      Полицейские сообщили, что пострадали пятеро. Серьезнее всех — трехлетняя девочка из Рязани. У нее черепно-мозговая травма, ушибы и перелом ключицы. Вероятнее всего, ее семья ехала отдыхать к морю.

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