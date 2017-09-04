Полицейские допросили водителя фуры, по вине которого столкнулись 30 машин под Воронежем

Полицейские допросили водителя фуры, который спровоцировал одну из самых массовых аварий под Воронежем — там столкнулись сразу три десятка машин.
Как признался шофер, по пути в Ростов-на-Дону у грузовика отказали тормоза. Что было дальше — видно на кадрах видеозаписи. Один из участников ДТП снял на свой мобильный груду искореженного металла, обломки, людей в панике и густой черный дым. Протаранив автомобили, фура загорелась. К счастью, никто не погиб.
Полицейские сообщили, что пострадали пятеро. Серьезнее всех — трехлетняя девочка из Рязани. У нее черепно-мозговая травма, ушибы и перелом ключицы. Вероятнее всего, ее семья ехала отдыхать к морю.
Полицейские сообщили, что пострадали пятеро. Серьезнее всех — трехлетняя девочка из Рязани. У нее черепно-мозговая травма, ушибы и перелом ключицы. Вероятнее всего, ее семья ехала отдыхать к морю.
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