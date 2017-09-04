Обвиненная в мнимой болезни Стелла Барановская умерла в адских болях

@stella9s Не стало самой красивой, доброй , нежной девочки . Не могу поверить и найти правильных слов . Как ты страдала и мучалась , сколько испытаний выпало тебе на твою хрупкую душу :((( Покойся с миром девочка 🙏🏽 RIP Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Сен 4 2017 в 1:58 PDT

По словам Гордон, Барановская умерла «мученической смертью в диких болях». У нее остался маленький сын Даня. Отец от него отказался, не желают слышать о ребенке и дедушка с бабушкой — богатые светские люди, отметила Гордон.Стелла Барановская продолжительное время боролась с серьезным онкологическим заболеванием — острым лимфобластным лейкозом. Однако многие обвиняли Барановскую в шарлатанстве и сборе денег на лечение несуществующей болезни.Барановскую до последнего поддерживали Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова. Своими эмоциями после ее кончины они поделились в социальных сетях.