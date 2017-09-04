Обвиненная в мнимой болезни Стелла Барановская умерла в адских болях

Актриса Стелла Барановская, в болезнь которой не верили пользователи социальных сетей, умерла от рака. Об этом в своем Instagram сообщила адвокат Катя Гордон.
Стелла умерла какой-то мученической смертью… в диких болях и переживая за то, что ты Макс Котин, даже в этой ситуации отвернулся от своего маленького сына. А ещё она плакала из-за твоего поста Мадина Татраева о том, что она шарлатан… ей помогали друзья… и жила она в нищете… Артем денег дал квартиру снять, Анфиса, Зара помогали как могли… а вот и нет человека… есть ребёнок Даня с прочерком в графе отцовство… а дедушка с бабушкой , богатые светские люди и знать о нем не хотят… Чехов и Гоголь и Салтыков-Щедрин и Достоевский… — все они в этой истории. Больно, противно и обидно. Но мы постараемся не забывать и помогать. #ripStella @stella9s
Стелла Барановская продолжительное время боролась с серьезным онкологическим заболеванием — острым лимфобластным лейкозом. Однако многие обвиняли Барановскую в шарлатанстве и сборе денег на лечение несуществующей болезни.
Барановскую до последнего поддерживали Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова. Своими эмоциями после ее кончины они поделились в социальных сетях.
Моя маленькая красивая Девочка! Которая так хотела Любви, и что бы её понимали… Хотела идти своим путём и встречать на нём поддержку! Которая столько боролась и отчаянно верила в чудо. А еще в людей…которые её подводили😢 Спасибо тебе за всё, чему ты меня научила!!!! Спасибо за Любовь, которую дала🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Когда в сердце много, слова застревают в горле. Ругаю себя, что не успела последний раз сказать тебе, что я тебя Люблю😭😭😭😭😭😭 Но ты, ведь, знаешь, Крошечка🙏🏼 Мы еще с тобой обязательно встретимся! До следующей жизни, моя милая девочка! Прости, что не смогла тебе дать всего, чего могла бы🙏🏼😢 Хорошего тебе полёта, мой ангел🙏🏼 @stella9s
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