Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 21:17
    Отрубивший спасателю руку рецидивист осужден на девять лет. Москва, МЧС, нападения, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтрубивший спасателю руку рецидивист осужден на девять лет

    Отрубивший спасателю руку рецидивист осужден на девять лет

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    Отрубивший спасателю руку рецидивист осужден на девять лет

    Отрубивший спасателю руку рецидивист осужден на девять лет

    Отрубивший спасателю руку рецидивист осужден на девять лет

      Суд приговорил к девяти годам колонии Владимира Бутузова, который в 2015 году с мачете напал на сотрудника МЧС в Москве и отрубил ему руку.

      Бутузову учли его криминальное прошлое: несколько судимостей. В 2011-м он жестоко избил женщину, но выплатил ей 70 тысяч рублей и отделался условным наказанием. Спустя всего год после этого, во время застолья он до состояния комы избил собутыльника. За это отсидел три с половиной года. За покушение на убийство спасателя ему назначили девять лет в колонии строгого режима.

      Нападение на сотрудника МЧС произошло в 2015 году. Спасатель Евгений Никулин вышел на прогулку с несколькими товарищами. На них напала нетрезвая компания, один человек, судя по записи камеры наблюдения, достал мачете. Спутники сотрудника МЧС, которые были безоружны, успели убежать от преследователей. А сержант не смог, так как незадолго до этого перенес операцию на ноге.

      Бутузов нанес ему несколько ударов мачете, после чего скрылся. Прятался почти год в Липецкой области, где и был задержан в доме родственника. Позже стало известно, что налетчики обознались и изувечили спасателя по ошибке. За час до этого кто-то избил их товарища и они искали злоумышленников. В потасовке Никулин лишился ступни и кисти.

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