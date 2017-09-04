Мать спасенного байкером с моста молодого человека обвинила сына в обмане

Молодой человек, который пытался совершить самоубийство на мосту в Подмосковье якобы
из-за смерти матери, оказался мошенником.
Напомним, на днях в Москве байкер заметил человека, собиравшегося спрыгнуть с моста. Мотоциклист перекрыл скоростную магистраль, остановил поток машин и попытался остановить самоубийцу. Молодой человек, который уже был готов сделать последний шаг, к счастью, поддался на уговоры. История получила широкий общественный резонанс. Молодой человек рассказал, что ехал на похороны матери автостопом.
Между тем, как оказалось, мать неудавшегося самоубийцы жива. Как заявила телеканалу «Москва 24» женщина, она не знает, зачем сын Алексей рассказывает о ее смерти. По ее словам, он рос проблемным ребенком, из дома стал убегать с девяти лет, связался с плохой компанией и стал прогуливать школу.
Мать пожаловалась, что у 18-летнего сына часто бывают нервные срывы и она боится его. Алексея неоднократно отправляли к психиатру, но сам он считает себя абсолютно здоровым. Психологи считают, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание.
Очевидцы сообщили, что в разное время года видели молодого человека в Москве, Серпухове, Одинцове и Калуге, каждый раз парень находился на краю эстакады. По словам всех очевидцев, в ответ они слышат одну и ту же легенду: «Умерла мама, не успел на похороны». Парня успокаивают, жалеют, кормят, одевают, дают деньги.
Сообщается, что почти каждый день 18-летний Алексей ловит на трассе машины, чтобы уехать подальше от дома. Он нигде не учится и не работает.
Между тем, как оказалось, мать неудавшегося самоубийцы жива. Как заявила телеканалу «Москва 24» женщина, она не знает, зачем сын Алексей рассказывает о ее смерти. По ее словам, он рос проблемным ребенком, из дома стал убегать с девяти лет, связался с плохой компанией и стал прогуливать школу.
Мать пожаловалась, что у 18-летнего сына часто бывают нервные срывы и она боится его. Алексея неоднократно отправляли к психиатру, но сам он считает себя абсолютно здоровым. Психологи считают, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание.
Очевидцы сообщили, что в разное время года видели молодого человека в Москве, Серпухове, Одинцове и Калуге, каждый раз парень находился на краю эстакады. По словам всех очевидцев, в ответ они слышат одну и ту же легенду: «Умерла мама, не успел на похороны». Парня успокаивают, жалеют, кормят, одевают, дают деньги.
Сообщается, что почти каждый день 18-летний Алексей ловит на трассе машины, чтобы уехать подальше от дома. Он нигде не учится и не работает.
Комментарии