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  • 04.09, 19:46
    «Ленком» открывает 91-й сезон и готовит премьеры. Ленком, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ленком» открывает 91-й сезон и готовит премьеры

    «Ленком» открывает 91-й сезон и готовит премьеры

    1 комментарий
    «Ленком» открывает <nobr>91-й</nobr> сезон и готовит премьеры

    «Ленком» открывает 91-й сезон и готовит премьеры

    «Ленком» открывает <nobr>91-й</nobr> сезон и готовит премьеры

      Сегодня в театре «Ленком» приподняли занавес над премьерами нового сезона. Марк Захаров готовит вольную фантазию на тему Шекспира. Об этом он рассказал во время сбора труппы, где обсудили будущие постановки.

      Этот день — самый любимый у актеров. Труппа собирается, чтобы пообщаться, поздравить коллег с маленькими личными событиями вроде прошедшего дня рождения, новой награды или прибавления в семействе. Последними в зал вошли Инна Чурикова с супругом.

      Инна Чурикова: «Когда я видела своих коллег, с которыми я работаю и кого я смотрю на сцене, я просто ощутила такое родственное близкое чувство, мне хотелось всех прижать к груди».

      Прошлый сезон в «Ленкоме» оказался очень успешным благодаря двум премьерам.

      Марк Захаров, худрук театра: «Это спектакль „Странный народ эти взрослые“ для молодых людей, наших зрителей с родителями. И был спектакль, который пользуется сейчас очень большим успехом. „День опричника“ и „Теллурия“ — фантазия по мотивам этих двух романов Владимира Сорокина».

      В самом начале «День опричника» вызвал противоречивую реакцию театралов, многие пророчили постановке провал, но ошиблись. И сегодня спектакль откроет новый сезон. Марк Захаров же решил продолжить работать в сатирическом русле, 13 сентября состоится официальная премьера пьесы о трагедии творческой личности в мире тирании — «Сны господина де Мольера».

      Никаких кардинальных перемен в театре не предвидится: актеры все прежние, зал тот же, и малая сцена не используется — Захаров не любит камерные постановки.

      Подробности — в видеоматериале.

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