«Ленком» открывает 91-й сезон и готовит премьеры

Сегодня в театре «Ленком» приподняли занавес над премьерами нового сезона. Марк Захаров готовит вольную фантазию на тему Шекспира. Об этом он рассказал во время сбора труппы, где обсудили будущие постановки.

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Этот день — самый любимый у актеров. Труппа собирается, чтобы пообщаться, поздравить коллег с маленькими личными событиями вроде прошедшего дня рождения, новой награды или прибавления в семействе. Последними в зал вошли Инна Чурикова с супругом.



Инна Чурикова: «Когда я видела своих коллег, с которыми я работаю и кого я смотрю на сцене, я просто ощутила такое родственное близкое чувство, мне хотелось всех прижать к груди».



Прошлый сезон в «Ленкоме» оказался очень успешным благодаря двум премьерам.



Марк Захаров, худрук театра: «Это спектакль „Странный народ эти взрослые“ для молодых людей, наших зрителей с родителями. И был спектакль, который пользуется сейчас очень большим успехом. „День опричника“ и „Теллурия“ — фантазия по мотивам этих двух романов Владимира Сорокина».



В самом начале «День опричника» вызвал противоречивую реакцию театралов, многие пророчили постановке провал, но ошиблись. И сегодня спектакль откроет новый сезон. Марк Захаров же решил продолжить работать в сатирическом русле, 13 сентября состоится официальная премьера пьесы о трагедии творческой личности в мире тирании — «Сны господина де Мольера».



Никаких кардинальных перемен в театре не предвидится: актеры все прежние, зал тот же, и малая сцена не используется — Захаров не любит камерные постановки.



Подробности — в видеоматериале.