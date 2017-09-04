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  • 04.09, 18:15

    Фигурантка дела о «пьяном» мальчике частично признала вину

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    Фигурантка дела о «пьяном» мальчике частично признала вину

    Фигурантка дела о «пьяном» мальчике частично признала вину

    Ольга Алисова, обвиняемая по делу о резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, в суде частично признала свою вину.

    Ольга Алисова: «Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай, я не могла его видеть».

    Она подчеркнула, что не разговаривала по телефону в момент трагедии, передает «Интерфакс».

    Рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком должно было начаться 28 августа, однако было перенесено. Суд принял такое решение, поскольку обвиняемая Ольга Алисова на тот момент еще не закончила знакомиться с материалами дела.

    смотретьОтец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии
    Отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии
    Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. Дело получило широкий общественный резонанс после того, как в крови ребенка обнаружили высокую концентрацию алкоголя. В конце августа отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии. Немецкие специалисты пришли к выводу, что в организме ребенка алкоголя не было.

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